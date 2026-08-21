UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Fercé

Église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin Fercé, Fercé

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Martin Fercé · Fercé

Église Saint-Martin, Eglise Saint-Martin Fercé, Fercé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Martin Fercé
Adresse
1 Place Saint-Martin 44660 Fercé
Ville
44660 Fercé
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre, contact au 02 40 28 87 57

Église Saint-Martin 19 et 20 septembre Eglise Saint-Martin Fercé Loire-Atlantique

Entrée libre, contact au 02 40 28 87 57

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église Saint-Martin date de 1702, elle a été agrandie en 1850 et restaurée en 1934.
Vous pourrez y admirer du mobilier classé du XVIIIè siècle (autel central, chaire, autels latéraux).

Eglise Saint-Martin Fercé 1 Place Saint-Martin 44660 Fercé Fercé 44660 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 87 57
L’église Saint-Martin date de 1702, elle a été agrandie en 1850 et restaurée en 1934.

Eglise Saint-Martin