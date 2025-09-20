Eglise Saint-Martin JEP 2025 Moussey

Eglise Saint-Martin JEP 2025

1 route de Villebertin Moussey Aube

Début : 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

>> Présentation de l’orgue à rouleaux

Samedi 15h-17h30



>> Concert d’orgue et de clavecin

Samedi 20h30 .

1 route de Villebertin Moussey 10800 Aube Grand Est +33 3 25 41 87 20

