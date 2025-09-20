Eglise Saint-Martin JEP 2025 Moussey
Eglise Saint-Martin JEP 2025 Moussey samedi 20 septembre 2025.
Eglise Saint-Martin JEP 2025
1 route de Villebertin Moussey Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20 17:30:00
Date(s) :
2025-09-20
>> Présentation de l’orgue à rouleaux
Samedi 15h-17h30
>> Concert d’orgue et de clavecin
Samedi 20h30 .
1 route de Villebertin Moussey 10800 Aube Grand Est +33 3 25 41 87 20
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Eglise Saint-Martin JEP 2025 Moussey a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne