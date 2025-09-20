Eglise Saint Maurice – Chartrené Eglise Saint Maurice

Eglise Saint Maurice – Chartrené Eglise Saint Maurice samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint Maurice – Chartrené 20 et 21 septembre Eglise Saint Maurice Maine-et-Loire

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Eglise Saint Maurice – Chartrené

Eglise Saint Maurice 23 Rue Saint-Maurice, 49150 Baugé-en-Anjou 49150 Chartrené Maine-et-Loire Pays de la Loire

Eglise de Chartrené fondée au XIIe siècle

licence libre