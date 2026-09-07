EGLISE SAINT-MAURICE, Eglise Saint-Maurice, Chinon

Informations pratiques

EGLISE SAINT-MAURICE 19 et 20 septembre Eglise Saint-Maurice Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Connaissez-vous l’histoire de l’église Saint-Maurice ?

Située en contrebas de la Forteresse royale de Chinon, elle domine le centre-ville et le quartier de la ville-fort, autrefois entouré par les murailles du château.

L’édifice date du Xe siècle mais a connu plusieurs agrandissements. Aux XIIe et XIIIe siècles, les Plantagenêt entreprennent des travaux à la Forteresse royale impliquant un agrandissement de l’église Saint-Maurice pour accueillir plus de fidèles.

Au XVe, avec le séjour de Charles VII au château de Chinon, l’église connaît encore des modifications architecturales.

Découvrez les nombreux ornements des coupoles bombées et sculptures de chapiteaux.

Eglise Saint-Maurice 64 rue Haute-Saint-Maurice, 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.ville-chinon.com/loisirs/tourisme-et-patrimoine/decouvrir-ma-ville/patrimoine-a-decouvrir https://youtu.be/gIKHGApWTRk?si=UhaKwm96vlUKPUgI Unique église paroissiale de la Ville-Fort, l’église Saint-Maurice actuelle a été reconstruite à partir du 12e siècle, puis progressivement agrandie jusqu’au 16e siècle. Le vaisseau central de la nef ainsi que le chœur sont couverts de voûtes d’ogives bombées, de type « angevin », avec de riches décors, tandis que le bas-côté, plus tardif, est couvert de voûtes dont les nervures complexes retombent sur des chapiteaux Renaissance.

Connaissez-vous l’histoire de l’église Saint-Maurice ?

©Ville de Chinon