Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge Eglise Saint Médard – Cheviré le Rouge – 49150 Baugé en Anjou

Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge Eglise Saint Médard – Cheviré le Rouge – 49150 Baugé en Anjou samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge 20 et 21 septembre Eglise Saint Médard – Cheviré le Rouge – 49150 Baugé en Anjou Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge

Eglise Saint Médard – Cheviré le Rouge – 49150 Baugé en Anjou 49150 Cheviré le Rouge 49150 Cheviré-le-Rouge Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 (0)6 13 58 51 71 Eglise St Médard, style Plantagenet de Cheviré le Rouge. Parking de l’église

Eglise Saint Médard de Cheviré-le-Rouge

©Sebastien Gaudard HD