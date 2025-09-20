Eglise Saint-Mélar et sa crypte Église Saint-Mélar Lanmeur

Eglise Saint-Mélar et sa crypte Église Saint-Mélar Lanmeur samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint-Mélar et sa crypte 20 et 21 septembre Église Saint-Mélar Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’église est dédiée à Saint-Mélar, jeune martyr selon la légende.

Sur la chaire de l’église se trouvent quatre panneaux sculptés visibles qui résument sa légende. Sous l’église se trouve la crypte pré-romane qui comprend trois nefs rythmées par huit piliers datés du IXème siècle, deux portent une décoration exceptionnelle dans l’art roman.

Église Saint-Mélar 5 Pl. de la Mairie, 29620 Lanmeur, France Lanmeur 29620 Finistère Bretagne Crypte du XIe siècle. Clocher du XVIIIe siècle. Au milieu de la crypte, composée de chambres caveaux avec arcades en plein cintre, coule une fontaine que la légende indique comme étant miraculeuse, et sans doute antérieure au monument.

L’église est dédiée à Saint-Mélar, jeune martyr selon la légende.