Mihi Kim (flûte), Yuriko Kase (violon), Bertrand Giraud (piano) Église Saint-Merry Paris 6 juillet 2025

Bertrand Giraud, piano

Bertrand Giraud a obtenu son diplôme de piano et son diplôme de musique de chambre en 1995 avec « Mention Très Bien » au Conservatoire de Genève, dans la classe de Dominique Merlet. Il est également titulaire d’un Diplôme d’accompagnement vocal du Conservatoire de Paris.

Depuis 1995, ses professeurs principaux sont le maître Bruno Canino, Colette Zerah et Aquiles Delle Vigne, qui ont tous joué un rôle primordial dans son évolution artistique. Sous leur supervision, M. Giraud a étudié la musique de chambre, l’accompagnement, la composition, l’analyse musicale et l’improvisation.

M. Giraud a remporté de nombreux concours musicaux nationaux et internationaux, tels que le Flame Competition et le Chopin Piano Competition (Texas, États-Unis), dans lequel il a reçu le Deuxième Prix.

M. Giraud s’est produit non seulement en Europe (France, Belgique, Bulgarie, République Tchèque, Angleterre, Allemagne, Chypre, Grèce, Hongrie, Kazakhstan, Macédoine, Norvège, Pologne, Pays-Bas, Autriche, Italie, Roumanie, Russie, Ukraine, Espagne, Serbie et Suisse), mais aussi dans les deux Amériques, au Japon, en Corée, à Singapour, à Taïwan et en Thaïlande.

Soliste expérimenté, il a travaillé avec de nombreux chefs et orchestres (Łódź Philharmonic, Orchestre Philharmonique du Nord de la République Tchèque, Orchestre Philharmonique de Lublin, Orchestre Symphonique du Sodre, Orchestre Provincial de Rosario…) et a joué dans plusieurs duos avec d’autres musiciens renommés. des groupes tels que Pierre Amoyal, Bruno Canino, Bruno Pasquier, Henri Demarquette, Ami Flamer, Philippe Pierlot, Benoit Fromanger et L’Octuor de France, entre autres. En outre, il a joué avec certains orchestres de Paris ou des solistes de Cleveland pendant la saison de l’orchestre. De nombreux musiciens des orchestres français sollicitent sa collaboration pour des concerts en saison officielle.

En 2000, il fait ses débuts à New-York, ville où il est régulièrement invité. La reconnaissance de son savoir-faire le conduit à travailler avec France Musique, ainsi qu’avec la télévision américaine, la télévision italienne et la télévision thaïlandaise. Dans ce dernier cas, il a eu l’honneur de se produire pour la reine de Thaïlande.

Il participe à de nombreux concours nationaux et internationaux. (Audition de Sydney, Porto, Premio Zanfi de Parme/Liszt, Marsala, Safonov, Ama Calabria, Bitola…)

En plus de posséder un vaste répertoire solo et de chambre comprenant les principales œuvres du répertoire tonal, M. Giraud défend une nouvelle musique écrite par des compositeurs comme Jean Françaix, Paolo Pessina et Martin Kutnowski. Il a également commandé et créé une nouvelle œuvre écrite pour lui par le compositeur Jean-Louis Petit.

Depuis 1998, il est directeur artistique du concours Jean Françaix. M. Giraud a enregistré dix-sept disques pour Erol, Maguelone et Anima-Records. Toutes ces publications ont été saluées par la presse spécialisée.

Il donne de nombreuses masterclasses en Serbie, en Allemagne,au Kazakhstan (Académie de musique d’Astana), au Liban (Conservatoire supérieur du Liban), à l’Université de musique de Pristina (Kosovo), aux États-Unis, à l’Université Yonsei de Séoul (Corée du Sud), à la Gnessin School of Moscou.

Yuriko Kase, violon

(Concertiste, responsable artistique à l’Académie Internationale de Musique Fleur de lis à Paris)

Née en France, elle débute le violon à l’âge de 3 ans avec Mari YASUDA-RACLOT. Elle poursuit ses études au Conservatoire Rayonnement Régional (CRR) de Bordeaux dans la classe de Jacqueline COMMENGE. En 1995, elle est admise à TÔHÔ-Gakuen High School of Music (Japon) dans la classe de Kyoko SUZUKI, où elle obtient le Diplôme de fin d’études. Elle remporte le Prix de Jeune Espoir au Concours Japan International League of Artist en 1997. En 1998, elle est admise au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris (CNSMDP) dans la classe d’Olivier CHARLIER où elle remporte le Premier Prix de violon avec mention Très Bien, et obtient le Diplôme de Formation Supérieur (DFS) en juin 2002. Depuis 2003, elle est le Premier violon du Quatuor Lamy avec le quel elle s’est perfectionnée en formation professionnelle de quatuor à cordes dans la classe du Quatuor Ysaÿe au CRR de Paris. En 2006, elle obtient une bourse par la SPEDIDAM pour participer aux master classes par le Quatuor Debussy et le Quatuor Amati au Festival « Cordes en ballade » et se produit en concert diffusé en direct sur France Musique. Elle a été invitée dans de nombreux festivals internationaux notamment à « Les Estivales du Frau » avec Maxime THOLANCE, Liza KEROB et Marc DESMONS, à « Ajigasawa Music Festival » (Japon) en tant que professeur de violon et de musique de chambre avec Georges PLUDERMACHER et Haruko UEDA, concerts de quintette à cordes avec Michel MICHALAKAKOS à Rouen en 2007, au Festival de Musique à Hachiôji (japon) avec Alain MEUNIER, au festival de musique à Figeac avec Olivier PONS et au Musée national d’ethnologie à Osaka (Japon) pour un concert-conférence. Elle a participé de nombreuses fois à la « Folle journée de Nantes », « Folle journée à Tokyo », à l’Emission télévisée « Presto » sur France 2 en tant que membre de l’orchestre « Les Siècles » sous la direction de François-Xavier ROTH. Depuis 2010, elle est responsable artistique des cordes à l’Académie Internationale de Musique Fleur de lis à Paris sous la direction de Sébastien GIACOMI, et se produit en concert en tant que soliste et chambriste.

Mihi Kim, Flûte

La Flûtiste Franco-Coréenne Mihi Kim est soliste internationale et cosmopolite avec presque 1000 concerts à son actif.

Son Album « Le Cavalier Bleu », en collaboration avec le pianiste Bertrand Giraud et publié sous le label Anima Records a été acclamé par la presse internationale.

Depuis 1996, elle s’est produite en Allemagne, Suisse, Italie, Espagne, Royaume-Unis, Hongrie, Pays Bas, Belgique, Pologne, Roumanie, Croatie, Serbie, Russie, Japon, Corée, Taïwan et les Etats Unis, dans des prestigieuses Salles telles la Salle Cortot, Salle Gaveau, Opéra Comique, l’UNESCO, Théâtre des Champs Elysées et la Cité des la Musique (Paris), Ballet de Marseille, Radio France, Théâtre National de Strasbourg, (France), Comédie de Genève (Suisse), Villa Medici (Rome), Palazzo Chigi Saracini (Siena), Opéra de Cagliari (Sardaige) en Italie, au Musikverein de Vienne en Autriche, à la philharmonie de Lodz et à Czestochova en Pologne; au prestigieux Carnegy Hall (Zankel Hall) à New York (USA), puis à la Shinagawa Bunka Hall, Musashino Hall (Tokyo) et Kobe Bunka Hall (Kobe) au Japon, Gumho Art Center (Seoul), et à la scène principale du Seoul Art Center en Corée.

Elle collabore régulièrement avec le pianiste Bertrand Giraud avec qui elle a enregistré un album « Le Cavalier Bleu »(2013, Anima Records), puis avec Aurélien Pontier, Jennifer Fichet et Teresa Janina Czekaj. Parmi ces partenaires on cite Fabrice Pierre, Pierre-Henri Xuereb, Rachel Talitman, Elle a été menbre fondatrice de l’Ensemble Universalis, et membre des Ensembles L’itinéraire, Multilatérale, Paris Chamber Orchestra, et le Trio Takemitsu et le Trio Xanthos.

Aficionada de la musique contemporaine, elle a participé a de nombreux enregistrements de créations sous les label Mandala/Harmonia Mundi, Aeon et Musicube. Deux disques ont été enregistrés sous le Label Harp and co avec la harpiste Rachel Talitman et l’altiste Pierre-Henri Xuereb sur les oeuvres de F. Kern (« Frida Kern »), compositrice autrichienne, et les contemporains de Debussy (« Autour de Debussy »). Diverses projets sont en cours pour 2020-2021 notamment chez Anima Records et Leitmotiv.

Aujourd’hui Mihi Kim s’est plus tournée vers le style classico-jazz et collabore régulièrement avec Armando Ghidoni, Martin Kutnowski et Guy-Claude Luypaerts. Des oeuvres lui ont été dédiées et elle les a notamment créées aux concerts à travers le globe.

En 2017, Mihi Kim lance une avant-première d’un concert « Steampunk » à Paris, présentant ainsi un tout nouveau genre de musique, à la fois classique et moderne, piloté par des supports électroniques. Accueilli chaleureusement par le public parisien, le projet final sera alors présenté à travers une série de concerts et évènements à partir de l’automne 2020.

Depuis 1998 Mihi Kim oeuvre en tant que professeur de flûte à Paris et en région parisienne. Professeur à l’Ecole Normale de Musique de Paris et professeur titulaire au CRD d’Issy-les-Moulineaux (92), elle a formé plus de 200 professionnels venant de la France et de l’étranger. Elle est titulaire du Certificat d’Aptitude de Professeur de l’Enseignement Musical (PEA). Polyglotte et cosmopolite, elle parle 6 langues et donne des Masterclass à travers le monde, souvent dans la langue du pays. Elle est artiste internationale de Miyazawa Flutes, Japon depuis 2003 et joue sur une flûte Platine 900/000 (0.28) Type II Boston Classic.

Née à Séoul, Corée du Sud, Mihi Kim étudie en France et en Allemagne, au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, Hochschule de Cologne, Hochschule de München auprès des maîtres Alain Marion, Jean-Pierre Rampal, Andras Adorjan, Aurèle Nicolet, Paul Meisen et Pierre-Yves Artaud. Elle est lauréate du 5e Concours International Jean-Pierre Rampal à Paris et a gagné le 1er Grand prix du Concours International de Musique à Bayreuth en Allemagne. Elle s’est perfectionné en s’inspirant des maîtres tels Maxim Vengerov, Martha Argerich, Shlomo Mintz, Hilary Hahn, et de James Galway avec qui elle entretient une relation amicale et proche.

Le dimanche 06 juillet 2025

de 16h00 à 17h30

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-06T19:00:00+02:00

2025-07-06T17:00:00+02:00_2025-07-06T18:30:00+02:00

fin : 2025-07-06T20:30:00+02:00

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

https://www.paroissesaintmerry.fr/post/dimanche-6-juillet-2025-mihi-kim-fl%C3%BBte-yuriko-kase-violon-bertrand-giraud-piano +33142719393 concerts@saintmerry.org https://www.facebook.com/events/732628915842428/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true https://www.facebook.com/events/732628915842428/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22unknown%22%2C%22surface%22%3A%22user_timeline%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22events_section_for_community_additional_profile%22%2C%22surface%22%3A%22community_additional_profile%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D&onload_action=open_invite_flow&show_created_event_toast=true

De Bach à Debussy, en passant par Copland, Sarasate et Saint-Saëns, ce programme met à l’honneur la flûte, le piano et le violon dans toute leur diversité. Les musiciens vous proposent un voyage musical entre douceur, énergie et virtuosité.