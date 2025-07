Serena Huang (flûte traversière), Martina Silvester-Carré (flûte traversière), Chengyi Chen (piano) Église Saint-Merry Paris

Serena Huang

Serena est diplômée de la division Pré-universitaire du conservatoire Juilliard à New York, Temple University à Philadelphie, et l’École normale de musique de Paris. Au cours de sa formation, elle a étudié auprès de Bart Feller (New Jersey Symphony Orchestra), de Mimi Stillman (Dolce Suono Ensemble), et de Mihi Kim. Elle s’est produite en tant que soliste et musicienne d’ensemble dans des salles de renommée telles que le Carnegie Hall, le Lincoln Center et Salle Cortot pour n’en citer que quelques-uns. Au cours de sa carrière florissante Serena a reçu de nombreuses récompenses, notamment celles du Concours de Concerto de l’Orchestre intergénérationnel du New Jersey (NJIO), prix d’EnCORE Accelerando, et de la compétition internationale de musique « Young Opus ». Elle continue sa carrière maintenant à Paris où elle développe une série de concerts en solo et en musique de chambre.

Martina Silvester

Martina est une artiste qui joue avec les couleurs sonores sur scène et qui émeut son public par son tempérament et son expression émotionnelle. Elle a fondé l’« Ensemble Clazzic » (flûte, piano, contrebasse, percussions). La musique de l’ensemble puise ses racines dans la musique classique, mais n’hésite pas à mêler ses notes à d’autres styles musicaux comme le jazz, et explore de nouvelles voies à partir de leurs intersections et de leurs différences. Sous le nom de Leilani, Martina Silvester fait renaître l’esprit de la culture de salon, réunit des musiciens et musiciennes, associe la musique baroque à la musique contemporaine et met en avant des compositions de femmes. Avec la harpiste Feodora Johanna Mandel, elle se produit en tant que « Duo Naïades ». Elle donne des masterclasses et des ateliers dans le monde entier, est active en tant que médiatrice musicale et présentatrice, et est régulièrement invitée à des festivals internationaux. Lauréate du « 24th Osaka International Music Competition Japan », elle est également artiste de la société japonaise de flûtes Miyazawa. Elle a étudié à la Hochschule für Musik und Theater de Munich ainsi qu’à l’École Normale de Musique Alfred Cortot à Paris.

Chengyi Chen

Chengyi Chen est né le 16 août 2005 en Chine. Passionné de musique dès son plus jeune âge, il commence à jouer du piano à six ans et se distingue rapidement dans plusieurs compétitions internationales, remportant notamment le 1er prix à la Compétition Internationale de Musique des Jeunes Pianistes de Melbourne en 2017 et le 1er prix à la Compétition Internationale de Musique de Changwon en 2021. En 2022, il est admis à l’École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, où il continue de briller en remportant la Première Médaille à l’unanimité au Concours International de Piano de Chatou en 2023. En 2025, il est lauréat de l’Ecole Normale de Musique de Paris en obtenant son diplôme de Concertiste avec mention très bien et les Félicitations du Jury à et Finaliste du Concours Samson François.

Le dimanche 20 juillet 2025

de 16h00 à 18h00

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Ce programme invite le public à naviguer dans un dialogue entre tradition et turbulence, des compositions de Carl Philipp Emanuel Bach et Frédéric Chopin aux premières mondiales de Luiz Castelões et Michael Shingo Crawford.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

