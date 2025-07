Rémi Burrowes, violon & Louise Akili, piano Église Saint-Merry Paris

Après son prix de la ville de Paris en violon et en musique de chambre, Rémi Burrowes a poursuivi ses études supérieures aux États-Unis. Il a obtenu son master de violon à New York. De retour à Paris depuis 2011, Rémi Burrowes se produit avec différents orchestres parisiens, ainsi qu’avec son quatuor à cordes, le quatuor Fabre fondé la même année. Rémi Burrowes est également compositeur, ayant composé pour de multiples ensembles de musique de chambre ainsi que pour orchestre symphonique. Aujourd’hui, il interprète quatre de ses sonates pour violon et piano.

gratuit

Entrée libre – Participation libre

Tout public.

Dans mes créations, je cherche la beauté plus que l'originalité. Cette recherche de l'esthétisme m'inspire : raconter une histoire cohérente et captivante en musique.

Voici 4 sonates que j'ai composées au fil des années.

Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris

