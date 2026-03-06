Eglise Saint-Nicolas de Barfleur Barfleur

Eglise Saint-Nicolas de Barfleur

Rue Saint Nicolas Barfleur Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 21:00:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Visite conférence de l’église relatant l’histoire de sa construction, en déambulation, et intermèdes musicaux par le conférencier à la flûte traversière. .

Rue Saint Nicolas Barfleur 50760 Manche Normandie +33 6 07 08 37 62 perignonjeanmichel50@gmail.com

