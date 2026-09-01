Église Saint-Nicolas de Brossay Brossay
dimanche 20 septembre 2026 · Brossay
Informations pratiques
Brossay
Église Saint-Nicolas de Brossay
Place Clément Janequin Brossay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Le chœur et le gros-œuvre de la nef datent des 11e et 12e siècles. Quant au clocher, il fut reconstruit en 1869 par l’architecte Charles Joly-Leterme.
L’église a subit des modifications au 19e siècle à l’occasion de plusieurs campagnes de restauration et d’agrandissement ainsi qu’un revoûtement de la nef.
Visite libre avec documentation présente sur place.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .
Place Clément Janequin Brossay 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 88 46 mairie.brossay@wanadoo.fr
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English :
The choir and nave shell date from the 11th and 12th centuries. The bell tower was rebuilt in 1869 by architect Charles Joly-Leterme.
L’événement Église Saint-Nicolas de Brossay Brossay a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME