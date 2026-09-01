Informations pratiques

Brossay

Église Saint-Nicolas de Brossay

Place Clément Janequin Brossay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Le chœur et le gros-œuvre de la nef datent des 11e et 12e siècles. Quant au clocher, il fut reconstruit en 1869 par l’architecte Charles Joly-Leterme.

L’église a subit des modifications au 19e siècle à l’occasion de plusieurs campagnes de restauration et d’agrandissement ainsi qu’un revoûtement de la nef.

Visite libre avec documentation présente sur place.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 18h. .

Place Clément Janequin Brossay 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 88 46 mairie.brossay@wanadoo.fr

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English :

The choir and nave shell date from the 11th and 12th centuries. The bell tower was rebuilt in 1869 by architect Charles Joly-Leterme.

L’événement Église Saint-Nicolas de Brossay Brossay a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME