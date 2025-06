Concert du chœur de l’Église presbytérienne de Bryn Mawr (Pennsylvanie) – Église Saint-Philippe-du-Roule Paris 21 juin 2025

Ne manquez pas une soirée inoubliable avec le Sanctuary Choir de l’Église Presbytérienne de Bryn Mawr (Pennsylvanie, USA), sous la direction de Jeffrey Brillhart.

Composé d’environ 60 chanteurs, le Sanctuary Choir chante la plupart des dimanches matins, de début septembre à mi-juin. Le Sanctuary Choir chante plus de 40 services chaque saison, en plus de deux grands concerts avec accompagnement orchestral par an. Voyageurs chevronnés, la chorale a effectué de nombreuses tournées à travers le monde, partageant musique et mission avec les lieux visités.

Le samedi 21 juin 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Église Saint-Philippe-du-Roule 9 Rue de Courcelles 75008 Paris 75008 Paris

https://www.eventbrite.com/e/billets-concert-du-chur-de-leglise-presbyterienne-de-bryn-mawr-pennsylvanie-1380527036529?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=ebdsshcopyurl +33637471033 acfea.france@gmail.com https://www.facebook.com/acfeaconcertcalendar https://www.facebook.com/acfeaconcertcalendar

