Église Saint-Pie X : Un centre paroissial dans le quartier LIP Eglise Saint-Pie 10 Besançon

Église Saint-Pie X : Un centre paroissial dans le quartier LIP
Vendredi 17 octobre

En 1959, est construite l’église Saint-Pie X, au cœur de Palente où sont sortis de terre immeubles et maisons pour loger les travailleurs de l’usine LIP. Plus qu’un lieu de culte, l’édifice se veut un lieu de sociabilité, de culture et de sport : un centre au sein du nouveau quartier. Le projet revient à l’architecte Jacques Gauthier, auteur de l’église de Bethoncourt.

Visite réalisée par Jo-Ann Campion, chargée de recherche au service Inventaire et Patrimoine de la Région Bourgogne-Franche-Comté

© Pierre-Marie Barbe-Richaud, Région Bourgogne-Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, 2024.