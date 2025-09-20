Eglise Saint-Pierre à Gère-Bélesten Journées européeennes du patrimoine 2025 Eglise Saint Pierre Gère-Bélesten

Eglise Saint Pierre Bourg de Bélesten Gère-Bélesten Pyrénées-Atlantiques

2025-09-20

2025-09-21

2025-09-20

Visite libre samedi et dimanche. L’église, ancienne, conserve de nombreuses traces de peinture, notamment sur les piliers et sur les murs. L’autel retable, classé (XVIIIᵉ), est signé Ribère d’Oloron. Le porche abrite une grande statue de Saint-Pierre en bois polychrome. Les vitraux ont été réalisés à la suite de dons ou de souscriptions entre 1933 et 1935. .

Eglise Saint Pierre Bourg de Bélesten Gère-Bélesten 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

