Eglise Saint Pierre à Molières (Chemazé 53200) Eglise de Molières Chemazé

Eglise Saint Pierre à Molières (Chemazé 53200) Eglise de Molières Chemazé dimanche 21 septembre 2025.

Eglise Saint Pierre à Molières (Chemazé 53200) Dimanche 21 septembre, 09h30 Eglise de Molières Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

N’hésitez pas à venir dans notre petit village pittoresque, déambuler dans les rues et finir la visite par notre charmante Eglise romane !

Eglise de Molières Molières, 53200 Chemazé Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire 02 43 70 22 58 N162

N’hésitez pas à venir dans notre petit village pittoresque, déambuler dans les rues et finir la visite par notre charmante Eglise romane !