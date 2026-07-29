Informations pratiques

Artannes-sur-Thouet

Église Saint-Pierre

Impasse du prieuré Artannes-sur-Thouet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Cet édifice roman du 12e siècle classé Monument Historique abrite un retable en pierre et en marbre du 17e siècle. Il est surmonté d’un christ en croix en bois peint.

.

Impasse du prieuré Artannes-sur-Thouet 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 52 91 91 artannes-sur-thouet@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This listed 12th-century Romanesque church features a 17th-century stone and marble altarpiece. It is surmounted by a painted wooden Christ on the Cross.

L’événement Église Saint-Pierre Artannes-sur-Thouet a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME