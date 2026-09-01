Eglise Saint-Pierre-aux-Liens d’Arzano JEMP 2026 Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Arzano

Informations pratiques

Arzano

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens d’Arzano JEMP 2026

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Bourg Arzano Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’église Saint-Pierre-aux-Liens d’Arzano ouvre ses portes au public. Reconstruite en 1641 puis agrandie aux XVIIIe et XIXe siècles, cette église en forme de croix latine constitue l’un des principaux éléments du patrimoine communal. Les visiteurs pourront découvrir son remarquable clocher, son maître-autel classé, ses statues anciennes ainsi que ses vitraux du XIXe siècle. Une invitation à explorer l’histoire et l’architecture de cet édifice emblématique au cœur du bourg.

Permanence de l’association Patrimoine d’Arzano. .

Eglise Saint-Pierre-aux-Liens Bourg Arzano 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 71 74 67

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English :

L’événement Eglise Saint-Pierre-aux-Liens d’Arzano JEMP 2026 Arzano a été mis à jour le 2026-08-31 par OT QUIMPERLE LES RIAS