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Église Saint-Pierre aux Liens, Place de l’église, Varenne-l’Arconce

Église Saint-Pierre aux Liens, Place de l’église, Varenne-l’Arconce

Église Saint-Pierre aux Liens, Place de l’église, Varenne-l’Arconce vendredi 26 juin 2026.

Lieu : Place de l'église

Adresse : place de l'église varenne l'arconce

Ville : 71110 Varenne-l'Arconce

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 26 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Tarif : Visite libre, de 10h à 19h

Église Saint-Pierre aux Liens 26 – 28 juin Place de l’église Saône-et-Loire

Visite libre, de 10h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Pierre aux Liens de Varenne l’Arconce. Son architecture du 12ème siècle, ses peintures du 12ème, 14ème et 19ème siècle, son mobilier ancien et contemporain.

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Venez découvrir cette église du 12ème siècle aux peintures rénovées église peintures

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