Église Saint-Pierre aux Liens, Place de l’église, Varenne-l’Arconce

Église Saint-Pierre aux Liens 26 – 28 juin Place de l’église Saône-et-Loire

Visite libre, de 10h à 19h

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-26T10:00:00+02:00 – 2026-06-26T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T19:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Pierre aux Liens de Varenne l’Arconce. Son architecture du 12ème siècle, ses peintures du 12ème, 14ème et 19ème siècle, son mobilier ancien et contemporain.

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Venez découvrir cette église du 12ème siècle aux peintures rénovées église peintures