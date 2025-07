Église Saint-Pierre de Parnay Parnay

1 rue de l'église Parnay Maine-et-Loire

2025-09-20 14:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Visite libre de cette église du 11e siècle, remaniée au 16e siècle. Accueil et explications par une équipe de bénévoles.

Située au bord du coteau, ses fondations sont consolidées dans les années 1960 puis lors d’une campagne de restauration en 2011. Elle est classée au titre des Monuments Historiques en 1950.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 14h à 18h.

1 rue de l'église Parnay 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 11 61 mairie-parnay@wanadoo.fr

English :

Self-guided tour of this 11th-century church, remodeled in the 16th century. Welcome and explanations by a team of volunteers.

German :

Freie Besichtigung dieser Kirche aus dem 11. Jahrhundert, die im 16. Jahrhundert umgebaut wurde. Jahrhundert. Empfang und Erklärungen durch ein Team von Freiwilligen.

Italiano :

Visita gratuita di questa chiesa dell’XI secolo, rimaneggiata nel XVI secolo. Accolti e spiegati da un team di volontari.

Espanol :

Visita gratuita a esta iglesia del siglo XI, remodelada en el siglo XVI. Acogida y explicaciones a cargo de un equipo de voluntarios.

