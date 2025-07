Église Saint-Pierre-de-Rest Montsoreau

Église Saint-Pierre-de-Rest Montsoreau samedi 20 septembre 2025.

Église Saint-Pierre-de-Rest

Rue de l’église Montsoreau Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-20

Cette église de Loire sauvée des eaux fut dédiée à saint Pierre, le patron des pêcheurs. Elle est édifiée à la fin du 13e siècle.

Si l’église n’est pas ouverte, pressez le bouton contacteur à côté de la porte.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 17h. .

Rue de l’église Montsoreau 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 70 15 mairie@ville-montsoreau.fr

English :

This Loire church was saved from the waters and dedicated to Saint Pierre, the patron saint of fishermen. It was built at the end of the 13th century.

German :

Diese aus dem Wasser gerettete Kirche an der Loire wurde dem Heiligen Petrus, dem Schutzpatron der Fischer, gewidmet. Sie wurde Ende des 13. Jahrhunderts errichtet.

Italiano :

Questa chiesa sulla Loira è stata salvata dalle acque e dedicata a San Pietro, patrono dei pescatori. Fu costruita alla fine del XIII secolo.

Espanol :

Esta iglesia del Loira fue salvada de las aguas y dedicada a San Pedro, patrón de los pescadores. Fue construida a finales del siglo XIII.

