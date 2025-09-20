Eglise Saint-Pierre de Vaulandry Eglise Saint-Pierre Vaulandry
Eglise Saint-Pierre de Vaulandry Eglise Saint-Pierre Vaulandry samedi 20 septembre 2025.
Eglise Saint-Pierre de Vaulandry 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Eglise Saint-Pierre de Vaulandry
Eglise Saint-Pierre Vaulandry Vaulandry 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Eglise Saint-Pierre de Vaulandry
©Sebastien Gaudard