Église Saint-Pierre-du-Queyroix, Église Saint Pierre du Queyroix, Limoges

Église Saint-Pierre-du-Queyroix Vendredi 17 avril, 14h30 Église Saint Pierre du Queyroix Haute-Vienne
6 € / 4 € (tarif réduit)
Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00
PRIÈRE D’ENTRER…
Avec ses vitraux remarquables dont celui récemment restauré de la Dormition de la Vierge et son curieux ossuaire, cette église cache bien des trésors.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :
12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Venez découvrir cette église méconnue du XIIe siècle. #Villedartetdhistoire
