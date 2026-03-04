Église Saint-Pierre-du-Queyroix, Église Saint Pierre du Queyroix, Limoges

Église Saint-Pierre-du-Queyroix Vendredi 17 avril, 14h30 Église Saint Pierre du Queyroix Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T15:30:00+02:00

PRIÈRE D’ENTRER…

Avec ses vitraux remarquables dont celui récemment restauré de la Dormition de la Vierge et son curieux ossuaire, cette église cache bien des trésors.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Église Saint Pierre du Queyroix 4 rue Saint-Pierre Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Venez découvrir cette église méconnue du XIIe siècle. #Villedartetdhistoire

Ville de Limoges