Église Saint-Pierre, Eglise Saint-Pierre, Saumur

Informations pratiques

Église Saint-Pierre 19 et 20 septembre Eglise Saint-Pierre Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Datée des 12e et 13e siècles, la façade romane s’écroule en 1674 et est reconstruite au 17e siècle dans le style classique.

Découverte de l’orgue par l’Association des amis des Orgues de Saumur

Tribunes ouvertes à la visite : explications sur le fonctionnement et l’histoire de l’instrument, audition de pièces musicales.

Accès par un petit escalier raide et étroit (dans la limite des places disponibles).

Eglise Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 49400 Saumur Saumur 49400 Saumur Maine-et-Loire Pays de la Loire

Datée des 12e et 13e siècles, la façade romane s’écroule en 1674 et est reconstruite au 17e siècle dans le style classique.

© Ville d’art et d’histoire de Saumur