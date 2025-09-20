Eglise Saint-Pierre-ès-Liens JEP 2025 Clérey

Bâtie en partie au XIIe elle est sans transept, sa chapelle à Marie est du XVIe siècle.

L’originalité de l’édifice est sa forme de vaisseau ogival . il date de la fin du XIe siècle et possède un autel en pierre assez récent dédié à Notre-Dame de La Salette et une nef datant du début du XIIe siècle.

Sa statuaire date principalement du XVe, avec un retable représentant la Nativité, la Présentation au Temple et la Circoncision de l’atelier d’Anvers en bois polychrome . Marie en bois… et du XVIe Antoine en calcaire polychrome. Jacques le Majeur en calcaire polychrome et Savine du XVIe en calcaire polychrome.

Son plafond est peint et représente saint Mathieu, saint Marc, saint Luc, saint Jean, Rosaire et les anges du XVIIe. .

11 rue de l’église Clérey 10390 Aube Grand Est +33 3 25 46 00 11

