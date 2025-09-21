Eglise Saint-Pierre-ès-Liens JEP 2025 Messon
Eglise Saint-Pierre-ès-Liens JEP 2025
Rue de l’église Messon Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
2025-09-21
>> Visite libre de l’église
Dimanche 9h30-17h
>> Visite commentée sur l’architecture de l’église
Dimanche 10h
>> Visite commentée sur les autels, le tabernacle et la statuaire
Dimanche 11h30
>> Visite commentée sur les styles architecturaux
Dimanche 14h
>> Visite commentée sur les couleurs dans les églises
Dimanche 15h30
>> Visite commentée sur la mort et la vie dans les églises
Dimanche 17h
>> Exposition
Dimanche 9h30-17h .
Rue de l’église Messon 10190 Aube Grand Est +33 6 12 55 66 51 ac.raulin@outlook.fr
