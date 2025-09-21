Eglise Saint-Pierre-ès-Liens JEP 2025 Messon

Eglise Saint-Pierre-ès-Liens JEP 2025 Messon dimanche 21 septembre 2025.

Rue de l’église Messon Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 09:30:00
fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :
2025-09-21

>> Visite libre de l’église
Dimanche 9h30-17h

>> Visite commentée sur l’architecture de l’église
Dimanche 10h

>> Visite commentée sur les autels, le tabernacle et la statuaire
Dimanche 11h30

>> Visite commentée sur les styles architecturaux
Dimanche 14h

>> Visite commentée sur les couleurs dans les églises
Dimanche 15h30

>> Visite commentée sur la mort et la vie dans les églises
Dimanche 17h

>> Exposition
Dimanche 9h30-17h   .

Rue de l’église Messon 10190 Aube Grand Est +33 6 12 55 66 51  ac.raulin@outlook.fr

