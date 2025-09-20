Eglise Saint-Pierre Es Liens Journées Européennes du Patrimoine Reignac

Eglise Saint-Pierre Es Liens Journées Européennes du Patrimoine

Le bourg Reignac Charente

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Venez (re)découvrir lors d’une visite commentée cette édifice roman du 12ème siècle dont les 10 années de travaux achevés en août 2022 ont dévoilé de véritable trésors dont des peintures murales exceptionnelles.

Le bourg Reignac 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 18 18 86 vieuillerobert@orange.fr

English :

Come and (re)discover this 12th-century Romanesque building during a guided tour. 10 years of renovation work, completed in August 2022, have revealed some real treasures, including exceptional wall paintings.

German :

Jahrhundert, dessen 10-jährige Bauarbeiten im August 2022 abgeschlossen wurden und das wahre Schätze wie außergewöhnliche Wandmalereien enthüllt hat.

Italiano :

Venite a (ri)scoprire questo edificio romanico del XII secolo con una visita guidata. 10 anni di lavori, terminati nell’agosto del 2022, hanno rivelato alcuni veri e propri tesori, tra cui alcuni eccezionali dipinti murali.

Espanol :

Venga a (re)descubrir este edificio románico del siglo XII en una visita guiada. 10 años de obras, finalizadas en agosto de 2022, han revelado verdaderos tesoros, entre ellos algunas excepcionales pinturas murales.

