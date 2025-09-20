Eglise Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé Eglise Saint-Pierre et Saint-Laurent Baugé

Eglise Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé Eglise Saint-Pierre et Saint-Laurent Baugé samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé 20 et 21 septembre Eglise Saint-Pierre et Saint-Laurent Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Eglise Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé

Eglise Saint-Pierre et Saint-Laurent rue de l’église 49150 Baugé Baugé 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Eglise Saint Pierre et Saint Laurent de Baugé

Ville de Baugé-en-Anjou