Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul de Vendeuvre-sur-Barse (10) Vendeuvre-sur-Barse, église Saint-Pierre et Saint-Paul Vendeuvre-sur-Barse

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul de Vendeuvre-sur-Barse (10) Samedi 28 juin, 21h30 Vendeuvre-sur-Barse, église Saint-Pierre et Saint-Paul Aube

Entrée libre et gratuite

EXPOSITION DE STATUES ILLUMINEE PAR DES BOUGIES

Ouverte tous les jours, l’exposition « La statuaire de Vendeuvre : un paradis retrouvé » se laisse découvrir exceptionnellement de nuit, à la lueur de plusieurs centaines de bougies… Exposition organisée par l’Association ArTho, en partenariat avec le Département de l’Aube, la Ville de Vendeuvre-sur-Barse et le Diocèse de Troyes. Rétrospective présentant plus de 50 statues en terre cuite fabriquées par la Manufacture d’Art Chrétien de Vendeuvre-sur-Barse de 1842 à 1961.

Vendeuvre-sur-Barse, église Saint-Pierre et Saint-Paul rue Germaine Royer Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est

ArTho