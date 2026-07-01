Église Saint-Pierre et Saint-Paul et sa crypte, Armaillé, Armaillé

Informations pratiques

Église Saint-Pierre et Saint-Paul et sa crypte 19 et 20 septembre Armaillé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Église construite au 19ème siècle dans un style néo-gothique. Accès à la crypte abritant des plate-tombes du 17ème siècle

Samedi et dimanche // 10h à 18h

• Visite libre avec panneaux explicatifs

• Gratuit

02 41 94 32 41

Armaillé Armaillé Armaillé 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 94 32 41 A moins de 10 minutes du Château Médiéval de Pouancé, l’église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Armaillé est reconstruite au 19e siècle, au coeur du centre-bourg surplombant le village et la rivière la Verzée.

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul d’Armaillé est reconstruite au 19e siècle. Entièrement de style néogothique, elle abrite deux cœurs en fer abritant les cœurs de François Le Chat et de son épouse. On peut également y observer une dalle funéraire du 17e siècle.

La crypte est ouverte sur demande.

Église construite au 19ème siècle dans un style néo-gothique. Accès à la crypte abritant des plate-tombes du 17ème siècle

©OTAB