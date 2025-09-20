Eglise Saint-Pierre JEP 2025 Isle-Aumont
Eglise Saint-Pierre JEP 2025 Isle-Aumont samedi 20 septembre 2025.
Eglise Saint-Pierre JEP 2025
Place Jean Scapula Isle-Aumont Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-20
> Visite libre ou commentée
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h
> Exposition
Dans le cloître à côté de l’église, découvrez une exposition photos de l’architecture du village et une présentation du matériel réformé des sapeurs-pompiers
Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h .
Place Jean Scapula Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 6 09 79 37 84 patrimoinedaumont@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Eglise Saint-Pierre JEP 2025 Isle-Aumont a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de Tourisme Troyes la Champagne