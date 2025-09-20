Eglise Saint-Pierre JEP 2025 Isle-Aumont

Eglise Saint-Pierre JEP 2025 Isle-Aumont samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint-Pierre JEP 2025

Place Jean Scapula Isle-Aumont Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-20

> Visite libre ou commentée

Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h



> Exposition

Dans le cloître à côté de l’église, découvrez une exposition photos de l’architecture du village et une présentation du matériel réformé des sapeurs-pompiers

Samedi et dimanche 10h-12h et 14h-18h .

Place Jean Scapula Isle-Aumont 10800 Aube Grand Est +33 6 09 79 37 84 patrimoinedaumont@gmail.com

