Informations pratiques

Sévignacq-Meyracq

Église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine 2026

Église Saint-Pierre Sévignacq-Meyracq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre samedi et dimanche. Reconstruite au XVIIᵉ, l’église présente une tour clocher, probablement un ancien point de surveillance sur la plaine d’Arudy. Accolée, l’ancienne abbaye laïque est dite “château d’Étigny”. À l’intérieur, une nef centrale et deux bas-côtés éclairés par de nombreux vitraux signés de l’artiste verrier palois Arcensam (XIXᵉ). Le tableau d’autel du chœur représente Saint-Pierre, patron de la paroisse, recevant les clés.

Château d’Etigny non accessible. .

Église Saint-Pierre Sévignacq-Meyracq 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 63 40

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English : Église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine 2026

L’événement Église Saint-Pierre Journées européennes du patrimoine 2026 Sévignacq-Meyracq a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées