Eglise Saint Polycarpe de Castet Journées européeennes du patrimoine 2025 Castet

Eglise Saint Polycarpe de Castet Journées européeennes du patrimoine 2025

Eglise Saint-Polycarpe Castet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Visite libre samedi et dimanche. D’abord chapelle castrale, l’église, remontant à la fin du XIᵉ siècle, est composée d’une abside d’origine romane, à belles arcatures aveugles sur le mur extérieur, et d’une nef à deux travées. Le bâtiment fut agrandi et remanié au XVᵉ siècle, notamment par l’adjonction de chapelles faisant maintenant fonction de bas-côté avec des matériaux qui proviendraient de la démolition de l’ancien château vicomtal. .

Eglise Saint-Polycarpe Castet 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 79 51

