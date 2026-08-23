Église Saint-Polycarpe Journées européennes du patrimoine 2026 Église Saint-Polycarpe Castet
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Polycarpe · Castet
Informations pratiques
Castet
Église Saint-Polycarpe Journées européennes du patrimoine 2026
Église Saint-Polycarpe 19 Rue de l’Église Castet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre samedi et dimanche. D’abord chapelle castrale, l’église, remontant à la fin du XIᵉ siècle, est composée d’une abside d’origine romane, à belles arcatures aveugles sur le mur extérieur, et d’une nef à deux travées. Le bâtiment fut agrandi et remanié au XVᵉ siècle, notamment par l’adjonction de chapelles faisant maintenant fonction de bas-côté avec des matériaux qui proviendraient de la démolition de l’ancien château vicomtal. Le site de l’église et ses alentours sont classés. .
Église Saint-Polycarpe 19 Rue de l’Église Castet 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 79 51
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English : Église Saint-Polycarpe Journées européennes du patrimoine 2026
L’événement Église Saint-Polycarpe Journées européennes du patrimoine 2026 Castet a été mis à jour le 2026-08-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées