AGENDA · Noizay
Église Saint Prix, Église de Noizay, Noizay
samedi 19 septembre 2026 · Église de Noizay · Noizay
Informations pratiques
Église Saint Prix 19 et 20 septembre Église de Noizay Indre-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Église édifiée au 12ᵉ siècle.
Nombreuses œuvres remarquables classées MH.
Église de Noizay 7 Rue Victor Hugo, 37210 Noizay Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Église édifiée au 12ᵉ siècle.
©KAHIA Kamel
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