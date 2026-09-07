Église Saint Prix, Église de Noizay, Noizay

Informations pratiques

Église Saint Prix 19 et 20 septembre Église de Noizay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Église édifiée au 12ᵉ siècle.

Nombreuses œuvres remarquables classées MH.

Église de Noizay 7 Rue Victor Hugo, 37210 Noizay Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Église édifiée au 12ᵉ siècle.

©KAHIA Kamel