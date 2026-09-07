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AGENDA · Noizay

Église Saint Prix, Église de Noizay, Noizay

samedi 19 septembre 2026 · Église de Noizay · Noizay

Église Saint Prix, Église de Noizay, Noizay

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église de Noizay
Adresse
7 Rue Victor Hugo, 37210 Noizay
Ville
37210 Noizay
Département
Indre-et-Loire

Église Saint Prix 19 et 20 septembre Église de Noizay Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Église édifiée au 12ᵉ siècle.
Nombreuses œuvres remarquables classées MH.

Église de Noizay 7 Rue Victor Hugo, 37210 Noizay Noizay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Église édifiée au 12ᵉ siècle.

©KAHIA Kamel

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