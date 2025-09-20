Eglise Saint-Ranulphe à Thélus place Maréchal Leclerc Billy-Montigny

Eglise Saint-Ranulphe à Thélus place Maréchal Leclerc Billy-Montigny samedi 20 septembre 2025.

Eglise Saint-Ranulphe à Thélus 20 et 21 septembre place Maréchal Leclerc Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Expositions de photos anciennes, habits sacerdotaux et de vitraux.

place Maréchal Leclerc Place Maréchal Leclerc Billy-Montigny 62420 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Expositions de photos anciennes, habits sacerdotaux et de vitraux.