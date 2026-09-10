AGENDA · Sermoise
Eglise Saint-Remi de Sermoise, église Sermoise,, Sermoise
samedi 19 septembre 2026 · église Sermoise, · Sermoise
Informations pratiques
Eglise Saint-Remi de Sermoise 19 et 20 septembre église Sermoise, Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Ouverture de l’église
église Sermoise, église Sermoise, Sermoise 02220 Aisne Hauts-de-France
Ouverture de l’église
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