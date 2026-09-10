UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Sermoise

Eglise Saint-Remi de Sermoise, église Sermoise,, Sermoise

samedi 19 septembre 2026 · église Sermoise, · Sermoise

Eglise Saint-Remi de Sermoise, église Sermoise,, Sermoise

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
église Sermoise,
Adresse
église Sermoise,
Ville
02220 Sermoise
Département
Aisne

Eglise Saint-Remi de Sermoise 19 et 20 septembre église Sermoise, Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Ouverture de l’église

église Sermoise, église Sermoise, Sermoise 02220 Aisne Hauts-de-France
Ouverture de l’église

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