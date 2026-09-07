Eglise Saint-Rufin et Saint-Valère de Vregny, Église, Vregny

Informations pratiques

Eglise Saint-Rufin et Saint-Valère de Vregny Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

ouverture de l’église

Église 8 Rue du Général de Gaulle, 02880 Vregny, France Vregny 02880 Aisne Hauts-de-France

ouverture de l’église

©Gil Giulio