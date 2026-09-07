AGENDA · Vregny
Eglise Saint-Rufin et Saint-Valère de Vregny, Église, Vregny
dimanche 20 septembre 2026 · Église · Vregny
Informations pratiques
Eglise Saint-Rufin et Saint-Valère de Vregny Dimanche 20 septembre, 10h00 Église Aisne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
ouverture de l’église
Église 8 Rue du Général de Gaulle, 02880 Vregny, France Vregny 02880 Aisne Hauts-de-France
ouverture de l’église
©Gil Giulio