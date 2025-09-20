Eglise Saint-Sébastien JEP 2025 Crésantignes

Ruelle de l'église Crésantignes

2025-09-20 14:00:00

2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

Placée sous le vocable de Saint Sébastien, l’église de Crésantignes date de la seconde moitié du XVIIIème siècle.



La précédente église, fondée en 1576 par Anne de Vaudrey, seigneur de Saint Phal et de Crésantignes, avait été détruite en 1711.



L’édifice actuel comporte un retable en pierre polychrome et plusieurs statues classées. Afin d’assurer la pérennité du bâtiment, de nombreux travaux ont déjà été effectués par les conseils municipaux successifs. En effet, la toiture, les abat-sons, les piliers et les voûtes ont fait l’objet de restaurations. .

Ruelle de l’église Crésantignes 10320 Aube Grand Est +33 3 25 73 48 64 mairie.cresantignes@wanadoo.fr

