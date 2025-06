Choeur Américain de l’église St Francis, Kentucky USA Église Saint Séverin Paris 12 juillet 2025

Oeuvres Européennes et Américaines

Au programme ? « Une Année Liturgique en Choeur »

Œuvres Sacrées de Wood – Manz – Gibbons – Fauré – Lauridsen – Neswick – Cornelius – Spiritual Traditional – Taverner – Boyle

La chorale paroissiale de St. Francis in the Fields – Kentucky USA est composée de chanteurs professionnels qui assurent la direction musicale des liturgies du dimanche, ainsi que des vêpres. L’ensemble interprète de la musique de la tradition anglicane classique, de la Renaissance à nos jours. La chorale paroissiale participe également à des concerts spéciaux avec orchestre et à des tournées internationales. Les choristes sont complétés par de jeunes étudiants en musique à l’université. Ils acquièrent les compétences nécessaires pour devenir des choristes professionnels.

Le samedi 12 juillet 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit sous condition

Prix conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-12T19:00:00+02:00

2025-07-12T17:00:00+02:00_2025-07-12T18:00:00+02:00

fin : 2025-07-12T20:00:00+02:00

Église Saint Séverin Rue des Prètres Saint Séverin 75005 Paris

concerts.msc@gmail.com

La chorale paroissiale de St. Francis in the Fields – Kentucky USA est composée de chanteurs professionnels qui assurent la direction musicale des liturgies du dimanche, actuellement en tournée internationale.