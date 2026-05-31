EGLISE SAINT SULPICE de CHARS, Eglise Saint-Sulpice de Chars 95750, Chars
EGLISE SAINT SULPICE de CHARS, Eglise Saint-Sulpice de Chars 95750, Chars samedi 11 juillet 2026.
EGLISE SAINT SULPICE de CHARS Samedi 11 juillet, 20h00 Eglise Saint-Sulpice de Chars 95750 Val-d’Oise
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-11T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:00:00+02:00
Fin : 2026-07-11T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:00:00+02:00
NUIT DES EGLISES A SAINT-SULPICE A CHARS
20H00 Ouverture de l’église
20h30 visite guidée sur le thème « les animaux fantastiques des chapiteaux »
21h30 visite guidée sur le thème « les animaux fantastiques des chapiteaux »
22h00-23h00 temps de prière organisé par la fraternité de Chars
23h00 fermeture des portes
Eglise Saint-Sulpice de Chars 95750 rue de l’église CHARS 750 Chars 95750 Val-d’Oise Île-de-France
Ouverture de l’église en nocturne eglise saint-sulpice chars