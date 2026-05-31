EGLISE SAINT SULPICE de CHARS, Eglise Saint-Sulpice de Chars 95750, Chars

EGLISE SAINT SULPICE de CHARS Samedi 11 juillet, 20h00 Eglise Saint-Sulpice de Chars 95750 Val-d’Oise

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:00:00+02:00

NUIT DES EGLISES A SAINT-SULPICE A CHARS

20H00 Ouverture de l’église

20h30 visite guidée sur le thème « les animaux fantastiques des chapiteaux »

21h30 visite guidée sur le thème « les animaux fantastiques des chapiteaux »

22h00-23h00 temps de prière organisé par la fraternité de Chars

23h00 fermeture des portes

Eglise Saint-Sulpice de Chars 95750 rue de l’église CHARS 750 Chars 95750 Val-d’Oise Île-de-France

Ouverture de l’église en nocturne eglise saint-sulpice chars