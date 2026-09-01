Informations pratiques

Barberey-Saint-Sulpice

Eglise Saint-Sulpice – JEP 2026

Eglise St Sulpice Barberey-Saint-Sulpice Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Admirez notamment sa remarquable tribune d’orgue en bois du XVIe siècle, classée au titre des Monuments historiques, ainsi que ses vitraux des XVIe, XIXe et XXe siècles.

>> Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 9h à 12h et de 14h à 18h



Le samedi, l’Association Troyenne d’Études Cartophiles (ATEC) sera également présente sur le parvis de l’église pour présenter un ensemble de cartes postales anciennes.

>> Samedi 19 septembre, de 9h à 18h



En savoir plus sur l’église St Sulpice :

L’église Saint-Sulpice renferme des verrières du XVIe siècle, ainsi qu’une magnifique tribune d’orgue en bois sculptée style Renaissance datée du XVIe siècle également, classées au titre des monuments historiques. L’église est construite sur un plan en croix latine, avec une nef du XIIIe siècle à vaisseau unique, une façade et porche à pans de bois, une tribune Renaissance et des vitraux des XVIe, XIXe et XXe siècles. .

Eglise St Sulpice Barberey-Saint-Sulpice 10600 Aube Grand Est +33 6 44 93 80 41

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English :

L’événement Eglise Saint-Sulpice – JEP 2026 Barberey-Saint-Sulpice a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne