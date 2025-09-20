Eglise Saint Sylvestre de Ste Colome Journées européeennes du patrimoine 2025 Sainte-Colome
Eglise Saint-Sylvestre Sainte-Colome Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Visite libre samedi et dimanche . XVIème Classée Monument Historique de style gothique.
Située sur le « Cami dou Seignou » et chemin de Saint-Jacques, l’église, de dimensions réduites, a été terminée vers 1520. Le portail d’entrée est de style flamboyant sculpté dans le marbre et le grès. Nef unique avec chevet polygonal, fenêtres aux étroites lancettes caractéristiques du gothique méridional. Certaines représentations sont liées au chemin de Saint-Jacques (Sainte Madeleine). L’église est entourée de maisons anciennes à la décoration raffinée et est ornée de clefs sur les linteaux et arcatures. .
Eglise Saint-Sylvestre Sainte-Colome 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 62 65
