église Saint-Symphorien de Pruillé, Eglise Saint-Symphorien,

Informations pratiques

église Saint-Symphorien de Pruillé 19 et 20 septembre Eglise Saint-Symphorien Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’église a nouvellement été restaurée et honorée par la découverte de statues polychromes du XVème ou XVIè siècle.

La fondation de l’église remonte à 1058. Bâtie par les seigneurs qui possédaient toutes les terres de Pruillé, elle était encore en partie en mains laïques dans les premières années du XIIème siècle et fut donnée à l’abbaye St Serge d’Angers à qui le pape la confirma en 1159. C’est vers 1114-1134 que fut fondée la paroisse avec St Symphorien comme patron (St Symphorien, « Celui dont la présence est bienfaisante »).

L’église est un édifice d’époque romane dont les anciennes ouvertures réapparaissent (fenêtres, porte latérale sud) sous l’enduit de la restauration en caractère gothique du XIXème siècle. Le presbytère a été construit au XVIIème siècle.

Jadis, le cimetière entourait l’église et s’étendait jusqu’à la maison de la Grande Métairie, et très près du clocher est conservée la tombe de Gabriel de Maussion, Seigneur du Joncheray, conseiller maître en la Chambre des Comptes de Bretagne, mort à 78 ans le 25 septembre 1781.

Autrefois le clocher était près de la sacristie et l’actuel, à la flèche d’ardoise, construit par adjudication du 8 mai 1851, forme le porche sur l’entrée de la nef unique à chevet plat, percé d’une fenêtre à meneau avec vitrail de la Vierge et de St Pierre, signé Truffier, Martin, Duvau, Angers 1868.

En 1868 fut construit l’auvent devant la petite porte sur la place, la voûte fut refaite et renouvelée en 1932. En 1870 de nombreux travaux font disparaître en grande partie les origines romanes. En 1963 a lieu la restauration des murs internes et le choeur. En 1966 c’est l’érection du chemin de croix (émaux sur cuivre). En 1971 l’autel sera déplacé et installé face au peuple.

Eglise Saint-Symphorien 5 rue de l’église – Pruillé 49220 Pruillé Maine-et-Loire Pays de la Loire Accès parking

L’église a nouvellement été restaurée et honorée par la découverte de statues polychromes du XVème ou XVIè siècle.

©Lea