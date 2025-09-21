Eglise Saint-Théodule à Arenthon Eglise Saint-Théodule Arenthon

Eglise Saint-Théodule à Arenthon Dimanche 21 septembre, 10h30 Eglise Saint-Théodule Haute-Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:15:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:15:00

Consacrée à Saint Théodule, un saint local, cette église chaleureuse présente une architecture qui vous surprendra à coup sûr ! Un peu de gothique et de néo-gothique, beaucoup d’art de l’époque baroque et quelques pincées d’histoire : la recette d’une belle découverte… ou redécouverte.

Eglise Saint-Théodule route de Bonneville 74800 Arenthon Arenthon 74800 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

@Sophie Critin