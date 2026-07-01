Eglise Saint-Venant, Eglise Saint-Venant, La Meignanne

Informations pratiques

Eglise Saint-Venant 19 et 20 septembre Eglise Saint-Venant Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La reconstruction de l’église débute en 1808, en intégrant dans ses murs, divers gros moellons de tuffeau de l’église primitive. La sacristie est attestée en 1812, et agrandie en 1893. Le cimetière est transféré à l’emplacement de l’actuel cimetière en 1813. Le clocher quant à lui sera construit en 1835.

L’église (comme le château, la fontaine, le parc, l’école privée … qui portent aussi son nom) est dédiée à Saint Venant. Bien qu’il y ait eu plusieurs grands ecclésiastiques du nom de Saint-Venant, la tradition locale retient un moine du nom de Venant ayant vécu aux alentours de 450 qui devint abbé de St Martin de Tours, et qui fut reconnu pour ses nombreux miracles.

Eglise Saint-Venant 3 rue de la mairie – La Meignanne La Meignanne 49770 Maine-et-Loire Pays de la Loire

La reconstruction de l’église débute en 1808, en intégrant dans ses murs, divers gros moellons de tuffeau de l’église primitive. La sacristie est attestée en 1812, et agrandie en 1893. Le cimetière à…

©Lydie Tessier