Église Saint-Vincent de Vernoil Vernoil-le-Fourrier

Rue de l'église Vernoil-le-Fourrier Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Remontant au 10e siècle, le style de cette église étonne par ses parties romanes des 11e et 12e siècle, peu communes en Anjou.

Elle le doit à ses parties romanes, datant des 11e et 12e siècles, peu communes en Anjou. Son clocher de la fin du 12e siècle, donne un aperçu de la grandeur de cet édifice qui fut jadis l’un des plus imposants d’Anjou. Si vous vous aventurez vers le chœur, vous pourrez admirer trois vitraux historiés conçus en 1883 par les illustres maîtres verriers d’Angers Megnen, Clamens et Bordereau.

Visites libres, livret en français, anglais et espagnol pour mettre en valeur les points les plus remarquables de l’édifice, qui fut, dit-on, le plus haut clocher d’Anjou pendant près de 400 ans.

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 9h à 18h.

+33 2 41 51 51 13 secretariat@mairievernoil.fr

English :

Dating back to the 10th century, the style of this church is astonishing, with Romanesque sections dating from the 11th and 12th centuries, which are unusual in Anjou.

German :

Der Stil dieser Kirche, die auf das 10. Jahrhundert zurückgeht, überrascht mit romanischen Teilen aus dem 11. und 12. Jahrhundert, die im Anjou nicht alltäglich sind.

Italiano :

Risalente al X secolo, lo stile di questa chiesa sorprende per le sue sezioni romaniche risalenti all’XI e al XII secolo, insolite nell’Angiò.

Espanol :

Esta iglesia, que data del siglo X, sorprende por su estilo románico de los siglos XI y XII, poco habitual en Anjou.

