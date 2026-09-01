Église Saint-Vivien Journées européennes du patrimoine 2026 Église Saint-Vivien Bielle

Informations pratiques

Bielle

Église Saint-Vivien Journées européennes du patrimoine 2026

Église Saint-Vivien Place de l’Église Bielle Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre samedi et dimanche. L’église, caractéristique de l’architecture gothique tardive flamboyante, est classée aux Monuments Historiques. Elle fut édifiée entre 1472 et 1542. Elle est dotée d’une abside polygonale, une nef et de collatéraux voûtés d’ogives complexes et de clefs sculptées. Le chœur abrite des colonnes de marbre, réemploi des vestiges de l’ancienne villa gallo-romaine. Au-dessus de la sacristie se trouve le siège de l’ancienne Jurade de la vallée d’Ossau. Porche d’entrée réalisé dans le calcaire d’Arudy. .

Église Saint-Vivien Place de l’Église Bielle 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 60 36

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English : Église Saint-Vivien Journées européennes du patrimoine 2026

L’événement Église Saint-Vivien Journées européennes du patrimoine 2026 Bielle a été mis à jour le 2026-08-28 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées