Eglise Sainte-Eugénie Eglise Sainte-Eugénie Soissons

Eglise Sainte-Eugénie 20 et 21 septembre Eglise Sainte-Eugénie Aisne

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Accès libre et possibilité de visite du clocher . Renseignements 03 23 93 30 56 .

Eglise Sainte-Eugénie Place de Finfe 02200 SOISSONS Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France 03 23 93 30 56

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Soissons