Eglise Sainte Geneviève Église Sainte-Geneviève de La Plaine Saint-Denis

Eglise Sainte Geneviève 20 et 21 septembre Église Sainte-Geneviève de La Plaine Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T09:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

L’église Sainte-Geneviève a été construite en 1901 par l’architecte Eugène Hombert, dans un style néo-roman.

Points remarquables : le tympan à l’effigie de Sainte-Geneviève, le chemin de croix en mosaïque, le maître-autel et ses bas-reliefs, les vitraux.

Deux parcours de visite sont proposés via 2 dépliants : un parcours architectural et un parcours « à la découverte de Sainte-Geneviève ».

Église Sainte-Geneviève de La Plaine
131 avenue du Président Wilson
93210 Saint-Denis

Connue dans le quartier comme « église de La Plaine » (nom de la station de bus), l'église Sainte-Geneviève de La Plaine a 120 ans. Vous qui vivez ou passez dans le quartier, entrez et découvrez l'histoire de cette église liée aux évolutions du quartier de La Plaine à Saint-Denis, territoire de passages, de labeur et de migrations, marqué par des coupures urbaines. Autrefois paroisse de banlieue ouvrière, avec des équipes d'action catholique ouvrière; puis aux cotés des habitants dans la lutte pour la couverture de l'autoroute A1, qui a finalement été réalisée à l'occasion de la construction du Stade de France. Station de bus 153 & 302 « Eglise de La Plaine », métro L12 Front Populaire.

Visite libre

@Maylis Lestoille