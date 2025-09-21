ÉGLISE SAINTE-JEANNE D’ARC Eglise Sainte Jeanne d’Arc Le Touquet-Paris-Plage

ÉGLISE SAINTE-JEANNE D’ARC Dimanche 21 septembre, 15h00 Eglise Sainte Jeanne d’Arc Pas-de-Calais

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Construite sur les plans de l’architecte Lucien Viraut, l’église est dédiée à sainte Jeanne d’Arc à la demande des catholiques britanniques du Touquet-Paris-Plage. À l’intérieur, le vaste vaisseau de la nef est surmonté d’une voûte de bois en coque de bateau renversée et éclairée par des vitraux conçus notamment par Jacques Le Chevallier en 1955.

VISITE COMMENTÉE

Accueil de l’association Past’Opale pour une visite culturelle et spirituelle de l’église.

Dimanche, à 15h (hors office religieux)

Eglise Sainte Jeanne d’Arc Boulevard Daloz – 62520 Le Touquet-Paris-Plage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Journées européennes du patrimoine 2025

© Pôle Patrimoine & Nature du Touquet-Paris-Plage